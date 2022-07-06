الحمادي: «روزنامة الصالات» حجبت معسكر خورفكان الخارجي

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

كشف إداري فريق كرة قدم الصالات لنادي خورفكان هيثم الحمادي، عن سعي إدارة النادي لتأمين معسكر تدريبي داخلي لفرق الصالات بعد تعذر إقامة معسكر خارجي، استعداداً للموسم المقبل لمنافسات الصالات. وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «كان مقرراً إقامة المعسكر الخارجي، ولكن بسبب موعد روزنامة الصالات الذي حددته اللجنة التنفيذية أصبح الوقت غير كافٍ لإقامة المعسكر، وحالت دون ذلك وسيتم الاستعانة بمعسكر داخلي، ونتطلع خلاله الى إجراء أربع إلى خمس مباريات ودية حسب الاتفاقات التي نتطلع لها مع الاندية الاخرى، وفقاً لرؤية المدرب أنور محمد الحمادي بنوعية المعسكر الداخلي والمباريات المرتقبة».

وتابع: «كنا حريصين على استمرار المجموعة نفسها من لاعبي الموسم الماضي، اضافة الى اللاعبين المقيمين وهم كل من اللاعبيين البرازيلين، لوكاس جوستافوا، ولوكاس نونيس واليكس باربوسا، إضافة الى مواطنهم انديريه مارتينيز قادماً من نادي الظفرة، وذلك لتأمين أعلى درجات الاستقرار الفني».

وختم: «لدينا أهداف عدة نتطلع لتحقيقها في الموسم المقبل بالمنافسة في البطولات، والحفاظ على لقب بطل كأس الاتحاد أحدها».

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