16 ميدالية حصيلة أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي في النمسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في حصد 16ميدالية متنوعة (8 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و6 برونزيات)، خلال مشاركته في دورة الألعاب الوطنية «النمسا 2022»، التي عقدت في بورغنلاند شرق النمسا، في الفترة 23-28 يونيو الماضي.

وفي ألعاب القوة البدنية تألق اللاعب عبدالرحمن الحوسني بأربع ميداليات ذهبية، كما فاز محمد المازمي بفضيتين، وإبراهيم الحمادي بأربع ميداليات برونزية.

وفي تنس الطاولة لفئة الفردي انتزعت اللاعبتان خلود الشحي ونادية الفلاسي المركز الأول، كما فاز محمد الماس وقيس القبيسي بالمركز الأول أيضاً في زوجي (ذكور).

وفي الرقص الرياضي الفردي فاز أحمد الجيلاني بالمركز الأول، وغانم المعمري بالمركز الثالث. وفي الرقص الجماعي فاز فريق ضم كلاً من: أحمد الجيلاني وغانم المعمري وشريفة اليعقوبي وشيماء المرزوقي بالمركز الثالث.

ضم وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي 19 عضواً، بينهم 12 لاعباً للقوة البدنية والرقص الرياضي وتنس الطاولة، وصاحب الوفد مرافق طبي من الإسعاف الوطني، كدعم من هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لأنشطة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة في تصريحات صحافية: «نفخر بالإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم، وإصرارهم الدائم على الوصول لمنصات التتويج، ورفع راية دولة الإمارات في مختلف المحافل القارية والدولية التي يشاركون فيها، ما يعكس العمل الكبير الذي تقوم به مؤسسة الأولمبياد الخاص وشركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي المعنية بتمكين أصحاب الهمم وتحسين أدائهم الرياضي».

وأضاف: «تمثل المشاركة في الدورات الدولية فرصة كبيرة لتطوير مستوى اللاعبين، من خلال الاحتكاك بلاعبين من دول مختلفة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة في المحافل الدولية، ما يسهم في تنمية إيمانهم بقدراتهم، ويعزز من فرصهم بتحقيق الإنجازات، لذا تدعم الهيئة جهود الشراكة، وتدعو مؤسسات القطاع الرياضي للعمل على تطوير سبل التعاون محلياً ودولياً، بهدف تعزيز حضور رياضة الإمارات في مختلف المحافل، ومنح الرياضيين الإماراتيين فرصة المنافسة ببطولات من مستوى عالٍ».

وقال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي: «نفخر بالإنجازات المتتالية التي يحققها لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي دولياً، فكم نحن فخورون برفعهم علم الإمارات الغالي، وفوزهم بـ16 ميدالية في رياضات القوة البدنية والرقص الرياضي وتنس الطاولة، في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص النمساوي 2022، خاصة أننا دعينا للمشاركة في هذه الدورة لعلاقتنا القوية مع الأولمبياد الخاص النمساوي، منذ أن قمنا باستضافة وفد منهم في أبوظبي منذ فترة قصيرة، ضمن برنامج بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا عام 2018».

وأضاف: «يؤكد الأداء الرائع للاعبينا في مختلف المحافل الدولية جهوزيتهم التامة واستعدادهم الجيد للمشاركة الدولية، وتمثيل الإمارات بشكل مشرف للغاية، فقد حملنا في الأولمبياد الخاص الإماراتي على عاتقنا مسؤولية تمكين لاعبينا ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم، محلياً أو عالمياً، سواء الرياضية أو الثقافية، وفتح الطريق أمامهم للتعرف إلى مختلف التجارب والثقافات، فبعد النمسا 2022، سيتوجه فريق كرة القدم الإماراتي النسائي الموحد الشهر المقبل للمشاركة في لكأس العالم 2022 بمدينة ديترويت الأميركية».

وشاركت في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص النمساوي 2022 فرق من مؤسسات الأولمبياد الخاص لكل من ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر، علاوة على النمسا والإمارات.

وضمت الألعاب، بالإضافة إلى رياضات القوة البدنية والرقص الرياضي وتنس الطاولة التي شارك فيها الوفد الإماراتي، ألعاباً أخرى كالجودو والسباحة والتنس والبوتشي والغولف والبولينغ وكرة القدم.

الهاشمي:

«دعينا للمشاركة في الدورة لعلاقتنا القوية مع الأولمبياد الخاص النمساوي».

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