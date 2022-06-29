اللجنة الأولمبية تشيد بإنجازات الإمارات في «الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بنتائج وفد الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها الكويت في مايو الماضي وحصد 50 ميدالية ملونة في المركز الثالث بجدول الترتيب العام، مؤكدين على أهمية تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بالصعود إلى المركز الأول في النسخة المقبلة من الألعاب الخليجية عام 2026 بالدوحة.

ووجه المكتب التنفيذي خلال اجتماعه، أول من أمس، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي بالاستعداد للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات العام المقبل، والبدء في وضع الأفكار والمقترحات الخاصة بجميع الجوانب سواءً الفنية أو التنظيمية واللوجستية لضمان تقديم نسخة مميزة تليق باسم ومكانة الدولة.

وبارك المكتب التنفيذي مشاركة وفد الإمارات في النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية، واطلع الحضور على تقرير الأكاديمية الأولمبية الوطنية بتخريج أول دفعة من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية، كما اطلع على تقرير اليوم الأولمبي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي في الـ23 من الشهر الجاري، إضافة إلى تقرير اليوم الرياضي الوطني الذي نظمته اللجنة شهر مارس الماضي بمقر إكسبو 2020 دبي بمشاركة 2204 أشخاص من جميع فئات المجتمع ومختلف الجنسيات.

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