اتحاد الطائرة يعلن روزنامة الموسم.. و3 سبتمبر الانطلاقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه، أول من أمس، يوم الثالث من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة أولى منافسات الموسم الجديد 2022-2023 ببطولة كأس نائب رئيس الدولة، التي ستشارك فيها تسعة أندية، وتختتم المسابقة 15 أكتوبر 2022، فيما تقرر أن تنطلق مسابقة الدوري العام 15 نوفمبر 2022 وتستمر حتى الخامس من أبريل 2023.

وتقرر أن تقام بطولة كأس السوبر خلال الفترة من الثامن إلى 23 أبريل 2023، فيما سيسدل الستار على الموسم ببطولة كأس رئيس الدولة التي تقرر أن تقام خلال الفترة من 29 أبريل 2023 حتى 24 مايو 2023 بنظام خروج المغلوب.

وكان الاتحاد أقام أول من أمس ورشة مشتركة مع الأعضاء في الجمعية العمومية بهدف استعراض التغيرات الجديدة في نظام المسابقات وتسجيل اللاعبين، وحضر الورشة 18 نادياً، وقال بيان صادر عن الاتحاد، إن الورشة بددت مخاوف الأندية على التعديلات المزمع تطبيقها في الموسم الجديد على مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد.

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