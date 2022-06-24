نجم الدرِفت دحام يشارك في مهرجان «جودوود» للسرعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيكون السائق أحمد دحام، المقيم في الإمارات، ممثلاً للعرب في مهرجان «جودوود» للسرعة المرموق، الذي يقام حالياً في المملكة المتحدة، إلى جانب نخبة من أبرز السائقين من حول العالم، من محترفي رياضة الدرِفت، في مواصلة لتألق الأردني من أرض الإمارات نحو الطموحات العالمية.

ولا تعتبر مشاركة دحام جديدة على الساحة الأوروبية والدولية لرياضة المحركات، فبعد مشاركةٍ بارزة له في مهرجان جودوود للسرعة شكّلت سابقة بالنسبة للسائقين العرب في عام 2019، سيكون السائق من أبرز النجوم في الحدث الأسطوري، وهو الذي يمتلك في سجله إنجازات استثنائية في عالم رياضة المحركات، وتحديداً منافسات الدرِفت، جعلت الرياضي البالغ 35 عاماً موهبة فريدة على حلبات الدرِفت الإقليمية والدولية.

يعتبر مهرجان جودوود للسيارات حدثاً بارزاً في عالم رياضة المحركات، ينتظره محبّو السرعة سنوياً، وهو يعود مجدداً هذا العام ليقام في «جودوود هاوس» في مدينة تشيتشستر في إنجلترا حتى يوم الأحد المقبل.

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