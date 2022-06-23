منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «منغوليا» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تجرى اليوم الخميس قرعة بطولة منغوليا غراند سلام للجودو، التي تستضيفها العاصمة «أولان باتور»، خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، بمشاركة 257 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

ويخوض منتخبنا الوطني للجودو هذه النسخة من البطولة بلاعبين اثنين هما: جريجور أرام في وزن (تحت 90 كغم)، وماجو معروف في وزن (فوق 100 كغم).

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البطولة ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم: المدرب فيكتور سيكتروف، وثلاثة لاعبين آخرين هم: جور شغيلي، وسعيد النقبي، وتاتا نوجزاري، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة في منغوليا استعداداً للمشاركات المقبلة.

وعقب انتهاء البطولة، ينتقل منتخبنا إلى إسبانيا لإقامة معسكر قصير آخر استعداداً لبطولة المجر غراند سلام، التي تقام خلال الفترة من الثامن إلى 10 يوليو المقبل.

وهنأ رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو المنغولي، باتولجا خلتما، في رسالة نقلها ناصر التميمي، بمناسبة عودة منغوليا لاستضافة بطولات الاتحاد الدولي للجودو، في ضوء الاتفاقية الموقعة على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام الماضية.

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