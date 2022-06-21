منتخب اليد يستأنف تدريباته استعداداً لـ «آسيوية الناشئين»

المصدر: جوني جبور - دبي

استأنف المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، أول من أمس، تدريباته على صالة صلاح الدين الرياضية في منطقة الممزر بدبي، في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة في البحرين خلال الفترة من 16 حتى 27 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم «كرواتيا 2023».

وتأتي عودة انتظام لاعبي منتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري، عقب انتهاء فترة امتحانات العام الدراسي، ليشهد أول التدريبات مشاركة 15 من أصل 20 لاعباً تم توجيه الدعوة لهم للانضمام إلى قائمة «الأبيض».

وقال المدرب الوطني قاسم عاشور لـ «الإمارات اليوم»: «إن تجمع المنتخب الحالي سيمتد حتى 29 الشهر الجاري، قبل التوجه في معسكر خارجي لم تحدد وجهته بعد، لرفع جاهزية (الأبيض) قبل استحقاقه الآسيوي في البحرين، بطموح المنافسة في إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال (كرواتيا 2023)، وتحقيق حلم طال انتظاره بعودة منتخب الناشئين إلى بطولات كأس العالم للمرة الثانية بتاريخه، بعد المشاركة المونديالية لهذه الفئة العمرية في كأس العالم تركيا عام 1990».

وأوضح: «طموحاتنا كبيرة في المنافسة ببطولة البحرين، رغم صعوبة المهمة في ظل مشاركة 11 من أقوى منتخبات القارة، كما أن القرعة جاءت صعبة على (الأبيض) بوضعه في المجموعة الثانية والحديدية التي تضم بجواره كلاً من منتخبات اليابان والسعودية وقطر والعراق والكويت».

واختتم: «سبق لنا التواجد لأكثر من مرة في البطولات الآسيوية للناشئين، كان آخرها في النسخة التاسعة في الأردن، والتي قدمنا خلالها مستويات طيبة، ونتطلع أن تحمل النسخة العاشرة عنوان الفرحة المونديالية للاعبي (الأبيض)».

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