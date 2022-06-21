ورشة عمل في اتحاد الكرة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن تنظيم ورشة عمل لأندية الدولة لشرح خطة عمل الاتحاد وتنوير الأندية حول المسابقات للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي كان قد أعلنها الاتحاد حول مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد والتي رفضها أكثر من نادٍ وهدد بالانسحاب.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس، إن الورشة ستعقد في الساعة الخامسة من مساء السبت المقبل في فندق موفنبيك – بر دبي، وإنه جرى توجيه الدعوة إلى جميع الأندية لحضور الورشة التي يسعى من خلالها مجلس إدارة الاتحاد إلى ترسيخ مبدأ الشراكة بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد من خلال دورته الانتخابية 2020 – 2024.

وأضاف البيان: «جاء قرار الاتحاد بتنظيم الورشة من أجل إطلاع الأندية على كل ما يخص اللعبة من حيث طرق نشرها وتطويرها من أجل النهوض بها ووصولها إلى الغايات المرجوة، كما تهدف الورشة إلى شرح وتوضيح خطة عمل الاتحاد المقبلة في الموسم الجديد ونظام المسابقات وآلية تنفيذها والهدف من تطبيقها».

وكان اتحاد الطائرة قد أجرى تغيرات عدة على أهلية اللاعبين الأجانب، إذ أصبح كل نادٍ يستطيع أن يتعاقد مع ثلاثة محترفين أجانب إضافة إلى أجنبي مؤهل لتمثيل المنتخب، كما قام بتعديل آخر مختص بالتعاقدات بدفع مبلغ 25 ألف درهم في حال استبدل اللاعب الأجنبي الثالث.

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