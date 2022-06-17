الأكاديمية الأولمبية تحتفي بتخريج منتسبي البرامج التنفيذية والفنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفي الأكاديمية الأولمبية الوطنية، الأحد المقبل، في «ديب دايف دبي» بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان، إن البرامج التنفيذية والفنية تأتي تماشياً مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، بهدف تزويد الاتحادات بمجموعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة الدفة باحترافية رياضية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من كل النواحي.

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