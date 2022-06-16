دبي تستضيف 9 فعاليات متنوعة خلال أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد دبي إقامة تسع فعاليات رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المناطق بدبي من بينها بطولتان للجمباز الإيقاعي وبطولتان للملاكمة وثلاث سباقات للجري.

وتتصدر بطولة «كأس دوغيم للجمباز الإيقاعي» قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام يومي السبت والأحد في مدرسة كوليجيت الدولية وتشارك فيها اللاعبة الأولمبية السابقة البلغارية كاترين تاسيفا إحدى أشهر نجمات الجمباز الإيقاعي في العالم، وتتنافس فيها 170 لاعبة من 13 نادياً من أندية الدولة المختلفة من عمر خمسة إلى 16 سنة في فئات الفردي والفرق.

وقال بيان صحافي: «ستكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات، التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تشهد البطولة، حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين، ويشرف على تحكيم البطولة 50 محكماً معتمداً، ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي، وتطبيق أفضل الممارسات، كما تنظم بطولة جمناستكس للجمباز الإيقاعي التي تقام يوم الأحد في مدرسة جميرا الثانوية – الوصل».

وتتضمن قائمة الفعاليات أيضاً ختام بطولة ريد بل لكرة السلة الثلاثية الذي يقام يوم السبت في مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي، ويتأهل من البطولة الفريقان الفائزان فيها من الرجال والسيدات إلى نهائيات بطولة العالم التي تقام في مصر سبتمبر المقبل.

وينظم مجلس دبي الرياضي يوم الأحد احتفالية كبرى تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا وستكون الفعاليات مخصصة للسيدات، وستقام في مركز دبي التجاري العالمي في قاعات 1 و2 و3 و4.

وتتضمن قائمة الفعاليات تنظيم ثلاثة سباقات للجري في مناطق مختلفة أبرزها سباق سوبر سبورت للجري الليلي في منطقة ميدان، وينطلق سباق مرسى للجري الليلي في مرسى دبي فستيفال سيتي، وسباق ويلمان الصيفي للجري في مضمار ميدان. كما تقام بطولتان للملاكمة، إذ تقام النسخة الرابعة من بطولة العد التنازلي إلى تاج الشرق الأوسط للملاكمة التي تستضيفها قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي ويتنافس فيها أبرز الملاكمين من المملكة المتحدة وبلجيكا وجورجيا والهند وباكستان والأرجنتين وتنزانيا وكوريا الجنوبية وإيران وسريلانكا وكوبا والفلبين، كما تقام بطولة سالسا للملاكمة في فندق سيزر بالاس في جزيرة بلو ووترز دبي.

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