إبراهيم سلطان يفوز ببطولة الشارقة الدولية للشطرنج

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

فاز إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، بلقب بطولة شهر يونيو «خطط وفكّر» الدولية، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 16 دولة، واختتمت أول من أمس.

وشهدت الجولة الأخيرة تعادل خمسة لاعبين في المركز الأول برصيد 7.5 نقاط. وبعد الاحتكام لنظام كسر التعادل، فاز الدولي إبراهيم سلطان بلقب البطولة، وحل الدولي الهندي طارق جارين بالمركز الثاني، ثم الدولي الفلسطيني راجي صايل والدولي زايد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدولي الفلبيني دوليرو نوللي في المراكز الثلاثة التالية.

وشهد ختام البطولة ومنافسات اليوم الثاني الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جمال المدفع، والأمين العام المساعد عمر نعمان آل علي، والمدير التنفيذي رجائي السوسي.

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