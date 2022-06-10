منصور بن زايد يصدر قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة والشركات التابعة للنادي.

وتم تشكيل مجلس إدارة النادي بعضوية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد علي الصايغ، وراشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبدالله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وتم أيضا إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعضوية كل من أحمد علي الصايغ، الشيخ عبدالله آل حامد، وراشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، وسلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة طارق أحمد المسعود، وعضوية حمد الحر السويدي، عبدالله بن دسمال، سعيد بن عبدالله بن شيبان، سلطان ضاحي الحميري، عايض مبخوت الهاجري، وعمران الخوري.

كما أعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للاستثمار برئاسة الشيخ عبدالله آل حامد، وعضوية محمد علي الشرفاء، وأحمد جاسم الزعابي، جاسم حسين آل علي، وسلطان ضاحي الحميري.

وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية برئاسة راشد عتيق الهاملي، وعضوية أحمد علي الصايغ، ومحمد سيف السويدي، سعيد بن عبدالله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

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