خطة استراتيجية لتطوير البلياردو والسنوكر تعتمد على توسيع رقعة المشاركة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر أن الفترة المقبلة ستشهد استراتيجية عمل مكثفة تضمن مزيداً من الاهتمام والتطوير لنشاط القطاعين (السنوكر والبلياردو) تزامناً مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد. وأشار إلى أن استراتيجية العمل ستكون على صعيد توسيع رقعة المشاركات في البطولات المحلية والاهتمام بالتدعيمات الفنية للمنتخب الوطني.

وأوضح الشيخ جمعة بن مكتوم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن أولى خطوات الاستراتيجية الجديدة اعتماد بطولة تصنيفية مفتوحة جديدة للسنوكر تحمل اسم بطولة الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتتضمن أربع بطولات سنوياً بمعدل بطولة واحدة كل ثلاثة شهور.

وأكد أن هذا من شأنه أن يسهم في مزيد من الاهتمام باللعبة، وصقل موهبة اللاعبين الحاليين خصوصاً الصاعدين منهم وفتح المجال أمام بروز المزيد من المواهب.

وأعلن الشيخ جمعة بن مكتوم عن تعاقد الاتحاد مع المدرب البحريني المتميز محمد علي لتولي مهمة منتخب السنوكر في الفترة المقبلة.

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