352 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة السلة في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت منافسات بطولة كرة السلة التي أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة «إي أس أم»، وتتضمن 13 لعبة رياضية. وشهدت منافسات السلة مشاركة 352 لاعباً ولاعبة من 20 مدرسة، شكلوا 44 فريقاً تنافست في 76 مباراة ضمن مختلف الفئات العمرية، والتي أسفرت عن فوز فريق مدرسة دلهي الخاصة بلقب فئة الفتيات تحت 13 سنة، وفي فئة الأولاد تحت 13 سنة فاز فريق مدرسة جيمس ولنغتون الدولية بالمركز الأول. وفي فئة الفتيات تحت 15 سنة توج فريق كينت كوليج دبي. وحل أولاً في فئة الأولاد تحت 15 سنة فريق مدرسة جيمس ولنغتون الدولية.

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لعبة رياضية تضمنتها بطولة ألعاب مدارس دبي.

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