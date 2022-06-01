اتفاقية لدعم أصحاب الهمم من «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» اتفاقية تعاون مع «نادي دبي لأصحاب الهمم» بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وقع الاتفاقية مدير عام دبي للثقافة هالة بدري، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي، وتحدد الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر النادي أطر التعاون بين الجانبين في مجموعة من البرامج الثقافية والفنية الإبداعية والتراثية التي تستهدف فئة أصحاب الهمم، وتنفيذ خطة لتحسين تجربة هذه الفئة في المرافق الثقافية التابعة للهيئة، إلى جانب تفعيل الجانب التطوعي لتقديم البرامج والورش الثقافية والفنية من قبل المبدعين والمواهب الحاصلين على الفيزا الثقافية لأصحاب الهمم المنتسبين إلى النادي.

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