تمديد دعم شركة «أبوظبي لإدارة رياضة السيارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، أمس، عن تمديد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقالت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في بيان صحافي: «تواصل المنظمة من خلال هذه الشراكة توفير الدعم لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في استضافة وتنظيم كبرى فعاليات رياضة السيارات العالمية في أبوظبي وفق أفضل المعايير الدولية».

وأضافت: «يدعم تجديد الشراكة بين الطرفين اعتماد واتباع أعلى معايير التنظيم والتميز، وخاصة خلال استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي».

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