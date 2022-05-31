إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم يهنئان العين بلقب الدوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، نادي العين بمناسبة تتويجه بلقب الدوري.

جاء ذلك خلال رسالتين رسميتين بعثهما رئيسا الاتحادين الدولي والآسيوي إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم.

وقال جياني انفانتينو في رسالته: «تهانينا لنادي العين بمناسبة تتويجه بطلاً لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وهذا الإنجاز قد تحقق بفضل العمل الجاد للإدارة وكل أعضاء الفريق واللاعبين وجماهير النادي، ونشكر اتحاد الإمارات لكرة القدم على جهوده الكبيرة في تطوير اللعبة من خلال مبادراته المختلفة».

فيما قال الشيخ سلمان بن إبراهيم في رسالته: «نقدم أصدق التهاني إلى أسرة نادي العين بمناسبة تتويجه بلقب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، الأمر الذي يعكس الجهود الواضحة لأسرة النادي على امتداد الموسم، كما يجسد هذا الإنجاز روح التفاني التي ميزت أداء الفريق».

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