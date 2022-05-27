الشارقة تنظم 12 فعالية متنوعة بعد اختيارها عاصمة للثقافة الرياضية العربية

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رسميا إمارة الشارقة عاصمة الثقافة الرياضية العربية. وحث المجلس الدول العربية على المشاركة في البرامج والانشطة التي ستقام في شهري يوليو ونوفمبر من العام الجاري تحت شعار "ثقافتنا تجمعنا".

وكان مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اعتمد توصية اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس بتبني فكرة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، واختيار مدينة عربية في كل عام لتكون عاصمة الثقافة الرياضية العربية وذلك بهدف تمكين المدن العربية من القيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الرياضة والثقافة. وتمنح الجائزة لإحدى المدن العربية التي تهتم بتراثها الثقافي وامكاناتها الجغرافية وارثها الحضاري ومحافظتها على الهوية العربية.

وشارك وفد الشارقة في الاجتماعات، وقدم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشكر لامين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والامين العام المساعد هيفاء ابو غزالة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي، ووزراء الشباب والرياضة العرب.

ومن المتوقع أن تنظم الشارقة 12 فعالية متنوعة في شهري يوليو ونوفمبر المقبلين، ومن ذلك في يوليو:سوق الوراقين للكتب، وبرنامج صيف الشارقة، وتجرأ على القراءة، ومهرجان الذيد للرطب، ومرح الصيف، وبطولة شد الحبل. بينما يشهد في شهر نوفمبر المقبل فعاليات: دورة كلباء للألعاب الشاطئية ،وملتقى الحرف التقليدية ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض المغامرات والتخييم، وملتقى الفنون، ومهرجان الشتاء على شاطئ خورفكان.

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