سالم يتراجع «نقطة» في المنافسة على لقب «ماسترز الشارقة للشطرنج»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

اكتفى لاعب منتخب الشطرنج سالم عبدالرحمن، بالتعادل مع المتصدر الأستاذ الدولي الكبير الهندي أباجيت جوبتا، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج. وتراجع سالم خطوة نحو المنافسة على اللقب بعد أن جمع أربع نقاط بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين. وكان عضو المجلس الوطني الاتحادي، مستشار دائرة التسجيل العقاري المستشار حميد علي العبار قد افتتح منافسات الجولة الخامسة.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تمكن بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبدالستاروف من نقاط مباراته أمام الأستاذ الدولي الكبير الأذري ميسراتدين اسكندروف. وخسر بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف على يد الأستاذ الدولي الكبير الأرميني مانويل بيتروسيان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news