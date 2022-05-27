«ريد بل لثلاثيات السلة» في دبي 29 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ريد بل عن إطلاق بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة من 29 الجاري حتى 18 يونيو في مناطق عدة مختلفة بالإمارات، وستُقام النهائيات في دبي فستيفال سيتي. ويتأهل الفريقان الفائزان من الرجال والسيدات إلى نهائيات بطولة العالم التي تُقام في مصر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أمين عام المجلس سعيد حارب، والنجم فادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية وسفير البطولة، وطارق عبود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي.

وقال سعيد حارب: «نبارك لمنتخبنا الوطني لكرة السلة فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقامة في الكويت، ونتمنّى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية في الألعاب الرياضية كافة، مجلس دبي الرياضي حريص على نشر ممارسة الرياضة وتطويرها، كما أننا حريصون على إضافة البطولات المميزة والمتنوعة لأجندة الفعاليات الرياضية السنوية في دبي، التي تضم أكثر من 400 فعالية في كل عام، بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة تشكل إضافة رائعة ومهمة».

وتوقع طارق عبود المدير الإداري في شركة سبورتس مانيا المسؤولة عن الأعمال التنظيمية للبطولة مشاركة من 40 إلى 50 فريقاً من الرجال والسيدات، حيث إن المشاركة مفتوحة لكل الفئات والمستويات الفنية من عمر 18 سنة فما فوق، وستقام وفق النظم واللوائح المتبعة في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وأضاف طارق عبود: «ستكون منافسات البطولة عبارة عن تصفيات تنظم في مناطق عدة في دبي والشارقة وأبوظبي، ويتأهل من كل منطقة ثلاثة فرق تتنافس على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي 18 يونيو، ليتأهل فريق من الرجال وفريق من السيدات للعب في نهائيات بطولة العالم في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيكون هناك بث حي للمنافسات وإعلان للنتائج بشكل فوري عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ريد بل وشركة سبورتس مانيا».

الفائزان في البطولة من الرجال والنساء سيشاركان في نهائيات كأس العالم بمصر سبتمبر المقبل.

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