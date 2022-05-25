سباق الجري الثلجي ينطلق في «سكي دبي» 11 يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من «سباق دبي للجري الثلجي»، الذي يقام 11 يونيو المقبل في قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات.

ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين، الأولى تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة خمسة كيلومترات، لكل فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة، من عمر 16 سنة فما فوق، للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن الرياضات الجليدية تعد من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية للمجلس دبي الرياضي، الذي يحرص على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم العديد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات، وكذلك لأصحاب الهمم.

وأكد نائب رئيس مشاريع الثلج لدى «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما، محمد العتري: «يسعدنا أن نشارك مجلس دبي الرياضي لاستضافة هذا الحدث الفريد، للجري على الثلوج، و(سكي دبي) هي المكان المثالي للبقاء نشيطاً، والاسترخاء والاستمتاع، ولدينا مجموعة متنوعة من الفعاليات، التي تركز على المجتمع على مدار العام، لضمان أن الناس يمكنهم تبني أسلوب حياة نشط».

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