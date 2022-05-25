«أبيض الشباب» يواجه إيران وقرغيزستان وبروناي في تصفيات كأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أُجريت أمس في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة التي ضمت منتخبات إيران وقرغيزستان وبروناي.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، بحيث ضمت ست مجموعات أربعة منتخبات، وضمت أربع مجموعات خمسة منتخبات، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وضمت المجموعة الأولى: السعودية، الصين، ميانمار، المالديف، أوزبكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية: قطر، البحرين، بنغلاديش، نيبال، بوتان، وحل في المجموعة الثالثة كل من: اليابان، اليمن، فلسطين، لاوس، غوام، وضمت المجموعة الرابعة: الأردن، الصين تايبيه، سورية، تركمانستان، جزر شمال ماريانا، والمجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، منغوليا، سريلانكا، والمجموعة السادسة: إندونيسيا، فيتنام، هونغ كونغ، تيمور الشرقية، والمجموعة السابعة: تايلاند، عمان، الفلبين، أفغانستان، والمجموعة الثامنة: أستراليا، العراق، الهند، الكويت، والمجموعة التاسعة: طاجيكستان، كمبوديا، لبنان، سنغافورة.

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