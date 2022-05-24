«دولية فزاع» لتنس ريشة أصحاب الهمم اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يدشن 247 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، صباح اليوم، مشاركتهم في بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة الخاصة بأصحاب الهمم، المقامة في نسختها الرابعة ضمن الجولة العالمية للاتحاد الدولي «دبي 2022»، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى 28 مايو الجاري، وتستضيف منافساتها صالة نادي شباب الأهلي في دبي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات «فزاع» الدولية، ثاني جمعة بالرقاد في تصريحات صحافية: «إن الدعم الكبير المقدم من القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، وتوفير كل سبل الارتقاء بقدارتهم ومواهبهم الرياضية، وضع حجر أساس في منح الإمارات ودبي الدور الأكبر في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية».

وأضاف: «شهدت النسخ المختلفة لبطولات فزاع نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين، لينجح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات المهمة، التي لم يقتصر نجاحها والابهار فيها على جانب الريادة العالمية من الناحية التنظيمية فحسب، بل أصبحت بطولات فزاع الدولية مرتبطة بالتميز وتحطيم الأرقام القياسية في المنافسات الرياضية».

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