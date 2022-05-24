تعادل سالم عبدالرحمن مع الهندي أديبان في شطرنج «الشارقة ماسترز»

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

تعادل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع منافسه الهندي الأستاذ الدولي الكبير أديبان بي، أول من أمس، في الجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، يتنافسون في جوائز البطولة البالغ مجموعها 60 ألف دولار.

وتقاسم الهندي الأستاذ الدولي الكبير سيثو رامان على الطاولة الثانية نقطة المباراة خلال اللقاء الذي جمعه مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي أليكسي سارانا، وانتهى لقاء الطاولة الثالثة بنتيجة التعادل بين الأستاذ الدولي الكبير الروماني بوغدان دانييل والأستاذ الدولي الكبير الهندي أريان تشوبرا. من جهته، قال مدير البطولة الأمين العام المساعد للنادي الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، في تصريحات صحافية، إن «البطولة في نسختها الحالية من أقوى البطولات على المستوى العالمي فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب العالمية».

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