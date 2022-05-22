لقاء أسطورة الملاكمة فلويد مع موري في أبوظبي يستمر 8 جوالات متواصلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات «ملاكمة الوحدة في أبوظبي» مساء أمس السبت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بجولات مفعمة بالإثارة والحماس بمشاركة عدد من ألمع نجوم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، ومن بينهم الأسطورتين فلويد مايويذر وأندرسون سيلفا.

وقدم أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر أداءً مذهلاً خلال مواجهته مع النجم دون موري التي استمرت لثماني جوالات متواصلة، كما احتفل الجمهور خلال الأمسية المتميزة مع نجوم الملاكمة وفنون القتال المختلطة أندرسون سيلفا، وبادو جاك ودلفين بيرسون عقب تحقيق الانتصار في مواجهاتهم خلال فعالية «ملاكمة الوحدة في أبوظبي»، والتي شكلت واحدة من أكبر الفعاليات ضمن قائمة فعاليات أبوظبي الرياضية لهذا العام.

وشهدت المنافسات مشاركة نجمين محليين من دولة الإمارات، وهما هاني عطيو وبرونو ماتشادو في مواجهتين ضد بادو جاك وأندرسون سيلفا على الترتيب، حيث حصلوا على دعم وتشجيع كبيرين من الجماهير والحضور من محبي اللعبة.

أقيمت الأمسية ضمن حملة «صيفك معنا أحلى» في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، معززة مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news