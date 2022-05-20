1000 مشارك في المؤتمر الافتراضي للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن مشاركة 11 دولة في أول مؤتمر افتراضي عالمي للشباب القادة والذي يقام على مدى يومي 20 و21 مايو ويشهد مشاركة 92 دولة وألف مشارك بينهم 12 رياضياً من الإمارات.

وعبر الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب عن سعادته بمشاركة هذا العدد من دول المنطقة، سواء دول ولاعبين وقال في تصريحات صحافية: «نحرص دائماً على مشاركة برامج المنطقة في المؤتمر العالمي للشباب القادة سواء في الالعاب العالمية الصيفية أو الشتوية، وكان المؤتمر الماضي الذى أقيم بأبوظبي عام 2019 على هامش الالعاب العالمية شهد مشاركة شباب من سبعة دول من المنطقة شاركوا الى جانب شباب من 35 دولة، وكانت هذه المشاركة من منطلق حرصنا لما يمثل الشباب من اهمية أننا نقيم مؤتمرات مماثلة على المستوى الإقليمي، كما تقيم البرامج مؤتمرات محلية مشابهه، إلا أن مؤتمر أبوظبي كان شديد الاهمية لأنه جاء مواكبا لما نقوم به من الدعوة للدمج وقبول الاخر من خلال الرياضات الموحدة والتي يشارك فيها ذوى الاعاقة الفكرية الى جانب اقرانهم من غير المعاقين، وان الشباب سواء شباب المدارس أو الجامعات يمثلون ركنا مهما في ذلك، ومن هنا كان الحرص على المشاركة في هذا المؤتمر العالمي لما يمثله من أهمية لاكتمال ما نقوم به نحو الدمج وقبول الاخر، ومن هنا يأتي أهمية هذا المؤتمر العالمي الافتراضي الأول».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news