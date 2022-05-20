سيدات الإمارات يرفعن رصيد الإمارات إلى 16 ميدالية في الدورة الخليجية

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

أهدى منتخب الدرّاجات الهوائية للسيدات الرياضة الإماراتية الميدالية الذهبية في سباق فرق ضد الساعة لمسافة 24.7 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت وتستمر حتى 31 الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك الإمارات فيها بـ285 رياضياً ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تُقام في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً.

وفاز المنتخب المكون من صفية الصايغ وشيخة عيسى وزهرة حسين وهدى حسين، بالميدالية الذهبية بعدما سجل زمناً قدره 37:30.15 دقيقة، بفارق 28 ثانية عن فريق منتخب الكويت الذي حل في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية بزمن قدره 37:58.88 دقيقة، فيما جاء فريق منتخب البحرين في المركز الثالث محرزاً الميدالية البرونزية بزمن قدره 39:51.59 دقيقة.

كما فازت رماية الإمارات بالميدالية الفضية في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار عبر الفريق المكون من أحمد الأميري، أمين مثنى، ومحمد الكعبي، وتوج المنتخب بالميدالية الفضية في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار عبر الفريق المكون من أحمد الأميري وأمين مثنى ومحمد الكعبي. وارتفع رصيد الإمارات في الدورة إلى 16 ميدالية ملونة بواقع أربع ذهبيات، وسبع فضيات، وخمس برونزيات في ألعاب القوى والسباحة والرماية والدراجات.

وتمثلت ميداليات ألعاب القوى في ذهبية فاطمة الحوسني بمسابقة رمي القرص مسجلة مسافة 40.98، والميدالية البرونزية التي أضافتها في دفع الجلة.

وحققت أم الألعاب ذهبية الوثب الثلاثي وفضية الوثب الطويل عن طريق لطيفة الكعبي، وأضاف المنتخب فضية سباق التتابع لمسافة (400x4) عن طريق كل من مهرة عبدالرحيم، فاطمة البلوشي، رقية المرزوقي، ميرة غلوم بزمن 4:20.55 دقائق، كما نجحت لطيفة الكعبي وعبير البلوشي، فاطمة البلوشي، ومهرة عبدالرحيم في إضافة الميدالية البرونزية بمسابقة (100x4) تتابع، وتقلدت فاطمة البلوشي ورقية المرزوقي برونزيتين 400 متر و800 متر على التوالي، وتوجت وداد روباري ببرونزية رمي المطرقة.

وحقق سعود الزعابي في ختام منافسات ألعاب القوى للرجال، المركز الرابع في سباق 1500 متر، مسجلاً زمناً قدره 4.06.84 دقائق، فيما احتل محمد عمر المركز الخامس في مسابقة رمي المطرقة بعد أن سجل 62.74 متراً.

وارتفعت حصيلة رماية الإمارات خلال الأيام الماضية إلى أربع فضيات بواسطة أحمد الأميري في مسابقة الفردي للمسدس الهوائي 10 أمتار، وأحرز المنتخب المركز الثاني في مسابقة الفرق لرماية «التراب» عبر أحمد يحيى وظاهر العرياني ويحيى المهيري، وفوز إبراهيم علي بالميدالية الفضية في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار، إلى جانب التتويج الأخير في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار.

وأهدى السباح يوسف المطروشي الإمارات ذهبية سباحة 200 متر حرة بزمن 1:52.95 دقيقة، وأضاف سالم غالب الميدالية الفضية بمسابقة 200 متر فراشة بزمن 2:06.97 دقيقة.

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