جولة كأس العالم 2022 تنطلق من دبي في طريقها إلى 51 دولة

المصدر: منصور السندي ■ دبي

شهدت دبي أمس انطلاقة رحلة النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم في أولى محطاتها الخارجية، ضمن جولة تشمل 51 دولة، قبل أن تصل إلى محطتها النهائية في قطر التي تستضيف البطولة 2022، وأقيم بهذه المناسبة احتفالية رائعة في صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد الظاهري، بمشاركة نجمي منتخبي البرازيل وإسبانيا السابقين ريكاردو كاكا وإيكر كاسياس، إضافة إلى نجوم منتخب الإمارات في كأس العالم «إيطاليا 90» عبدالرحمن محمد وخالد إسماعيل وعبدالقادر حسن، بجانب قائدة منتخب السيدات نوف العنزي.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، خلال كلمته بهذه المناسبة، إنهم في اتحاد الكرة سعداء بأن تكون الإمارات أولى محطات كأس العالم في جولة تنطلق من دبي.

وأضاف: «أصبحت الإمارات محطة مهمة في استضافة أحداث رياضية عالمية مهمة».

وتشمل جولة كأس العالم 2022 برعاية كوكاكولا 51 دولة ومنطقة، فيما سيزور كأس العالم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي (211 دولة) بحلول 2030.

وقالت نائب رئيس شركة كوكاكولا للتسويق في منطقتي أوراسيا والشرق الأوسط كلاوديا نفارو، إنه يسرهم أن يوفروا الأجواء الحماسية للبطولة الأكثر شهرةً في عالم الرياضة وكرة القدم للجماهير في دبي.

من جهته، قال النجم البرازيلي السابق كاكا إنه يشرفه المشاركة في استضافة المحطة الأولى لجولة كأس العالم برعاية كوكاكولا التي تنطلق من دبي، وأضاف «لاتزال ذكريات فوزي بكأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل حية في ذاكرتي، لأن كرة القدم بالنسبة لي أكثر من مجرد رياضة، هي حياتي وشغفي».

بدوره كشف لاعب منتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس عن أنه بلغ ذروة المجد في مسيرته الكروية عندما حمل كأس العالم للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا 2010، لذلك فهو متحمس لمنح المزيد من عشاق الرياضة فرصة التعرف عن كثب إلى كأس العالم.

وتزور كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها دولاً عدة في الشرق الأوسط والخليج العربي، مثل عُمان، والبحرين، والكويت، ولبنان، والسعودية في محطتها قبل الأخيرة، قبل أن تحط رحالها في الدولة المضيفة قطر.

• كاكا وكاسياس ونجوم منتخب الإمارات 90 يشاركون في الاحتفال بصالة «كوكاكولا أرينا».

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