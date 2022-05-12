وفد صيني يتفقد منشآت نادي دبي لأصحاب الهمم لاقامة معسكرات تدريبية

المصدر: دبي ■ الامارات اليوم

تفقد وفد اللجنة الأولمبية الصينية برئاسة هاو تشينج مدير الرياضة، منشآت نادي دبي لأصحاب الهمم ومقر اللجنة البارالمبية الآسيوية لدراسة إقامة معسكرات تحضيرية للمنتخبات الصينية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024» ضمن زيارته الحالية للدولة.

وأطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي الوفد الزائر خلال الجولة على المرافق المختلفة ومبادرات النادي وأنشطته وبرامجه الرياضية وتسخيره كافة الإمكانات للأعضاء بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وشهد الوفد جانبا من تدريبات بعض فرق النادي وفيلما توثيقيا عن انجازات النادي المختلفة وأبرز البطولات، وأعرب ماجد العصيمي عن سعادته بالزيارة، مشيرا إلى أن «اختيار الصين للإمارات لإقامة معسكراتها التحضيرية استعدادا لـ«باريس 2024» دلالة على جودة المنشآت الرياضية والخدمات العامة المتوفرة بالدولة وخاصة أن منتخبات الصين تعتلي صدارة الألعاب الأولمبية والبارالمبية». وأشار العصيمي إلى انه بحث مع الوفد سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وفق أحدث الرؤى العلمية.

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