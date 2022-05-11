اتحاد الصقور يستضيف «الدفعة 24» من برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات الرياضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظّم اتحاد الصقور فعالية، استضاف خلالها منتسبي الدفعة 24 من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة المنظمات الرياضية، الذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية، وتستضيف اللجنة الأولمبية الوطنية جانباً من مساقاته العلمية في دبي، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة الاهتمام بالتعريف بمسيرة وتاريخ رياضة الصقور التراثية، والاحتفاء بها كأحد مكونات الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات.

وخلال الفعالية التي أقيمت في ديب دايف دبي، قدم اتحاد الصقور عرضاً استهدف تعريف منتسبي البرنامج، الذين يمثلون مختلف اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والعاملين في المجال الرياضي من مختلف دول العالم، بإنجازات دولة الإمارات في مجال رياضة الصقور، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافتها، وبالبيئة الخليجية بصورة عامة، بينما تحرص الدولة على الاحتفاء بهذه الرياضة، وإحياء تقاليدها، وتوفير كل المقومات اللازمة لكي تظل رمزاً يتوارثه الأجيال لثقافتهم العريقة.

وأعرب الأمين العام لاتحاد الصقور، راشد بن مرخان، عن سعادته بلقاء نخبة من الدارسين في واحد من أهم البرامج الرياضية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق بما يعود بالنفع على القطاع الرياضي، ويسهم في تطوير مسيرة التنمية الرياضية.

واستعرض اتحاد الصقور خلال الفعالية مراحل تطور رياضة الصقور وقواعد ممارستها بين مختلف الشرائح العمرية، والملامح التي تبرز دعم واهتمام القيادة الرشيدة اللامحدود بالارتقاء بها، والتشجيع على ممارستها، والحفاظ عليها من الاندثار، بل وتنميتها كإحدى الرياضات الأساسية في المنظومة الرياضية لدولة الإمارات.

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