اتحاد الإمارات للكانوي والرافتنج يعقد اجتماعه الأول

المصدر: العين ■ وام

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكانوي والرافتنج، مساء أول من أمس، اجتماعه الأول برئاسة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان عن بالغ فخره واعتزازه بالنجاحات والإنجازات التي حققتها رياضة الإمارات في جميع المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، مطالباً أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالمضي قدماً نحو البناء على تلك الإنجازات والعمل بروح الفريق الواحد، وتهيئة كل الظروف المثالية لتحقيق أفضل النتائج والمستويات في ألعاب الكانوي والرافتنج.

‎ وناقش مجلس إدارة الاتحاد البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتم توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، حيث تم اختيار ‎ياسر الكثيري نائباً للرئيس، ومريم المنصوري أميناً عاماً، وأحمد سالم سودين مستشاراً للاتحاد، وخالد عبدالناصر أحمد المفلحي مديراً مالياً.

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