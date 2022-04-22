أروابارينا: الصحافة اللاتينية استبعدت المنتخب من «فاصلة المونديال».. سنردّ عليها بقوة

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، خارطة طريق إعداد المنتخب لمباراته المرتقبة أمام أستراليا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة في السابع من يونيو المقبل في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن المنتخب سيخوض معسكراً داخلياً في دبي اعتباراً من يوم 24 حتى موعد السفر إلى قطر في الأول من يونيو المقبل، مشدداً على أن لاعبي الشارقة والوحدة سيلتحقون بمعسكر المنتخب في 28 مايو المقبل عقب مباراة الفريقين المقررة يوم 27 من الشهر نفسه في نهائي كأس رئيس الدولة. وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور مدير المنتخب ياسر سالم: «من خلال متابعتي للصحافة اللاتينية فقد استبعدت منتخب الإمارات من المنافسة ورشحت منتخبي أستراليا وبيرو لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال، ولكننا سنعمل بكل قوة على منع حدوث ذلك».

وأضاف «برنامج الإعداد يتضمن خوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الذي سيتم الكشف عنه خلال اليومين المقبلين، وستقام المباراة يوم 30 أو 31 من الشهر ذاته، وسيغادر بعدها المنتخب إلى قطر لخوض معسكر إعداد هناك قبل مباراة أستراليا».

وأضاف أن برنامج الإعداد الذي تم وضعه يعد بالنسبة له كافياً لتجهيز المنتخب، وأن برنامج الإعداد سيستمر في الدوحة في حال فاز. وتابع «كان لدينا اجتماعات خلال الفترة الماضية مع رابطة المحترفين ولجنة المنتخبات للخروج ببرنامج يخدم مصلحة الجميع، كما عقدت أيضاً اجتماعات عدة مع لاعبين».

وأضاف «أهم ما يشغل تفكيري هو الحالة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، خصوصاً مع نهاية الموسم، وقد كانت هذه النقطة حاضرة خلال اجتماعي مع رابطة المحترفين ولجنة المنتخبات».

وشدد مدرب المنتخب على أنه مقتنع بأن المنتخب سيصل إلى أفضل جاهزية.

وأوضح مدرب المنتخب «لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، والروح المعنوية والقتالية للاعبين ستكون حاضرة، ولاحظت من خلال تعاملي مع اللاعبين تميزهم بروح الجدية والانضباط».

وشدد مدرب المنتخب على أن لاعبي المنتخب يدركون تماماً أهمية المباراة المقبلة في مسيرة المنتخب.

وأكمل «سنركز في الفترة المقبلة على الجاهزية البدنية للاعبين لإعادة تأهيلهم من حالات الإرهاق والتعب والإعياء، كما سيتم أيضاً التركيز على الأمور الخاصة بالمتابعة الطبية واستشفاء اللاعبين، كما أن الجهاز الفني سيواصل متابعته لمباريات الدوري، كما قمت بمتابعة مباريات الدوري وزيارات للأندية، والهدف من كل ذلك هو توفير أفضل إعداد للمنتخب».

المدرب يجتمع مع عموري ولاعبين آخرين

أكد أروابارينا أنه اجتمع بشكل شخصي مع لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن ولاعبين آخرين لم يتم استدعاؤهم للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه أوضح لهم ما هو مطلوب منهم حتى يكونوا موجودين مع المنتخب في الفترة المقبلة. وأضاف «سعيد جداً برؤية عموري وهو يعود مجدداً، وهذا شيء مفرح».

ياسر سالم: أغلقنا ملف واقعة شاهين.. ونركز على المنتخب

أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، ياسر سالم، أن المنتخب سيتوجه إلى الدوحة قبل أسبوع من موعد مباراته المرتقبة أمام أستراليا.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الأمور اللوجستية الخاصة بمعسكر المنتخب تم إنجازها بنجاح»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع ووقوفهم خلف المنتخب»، معتبراً أن تواجد الجماهير خلف المنتخب يبث الروح القتالية والحماس في صفوف اللاعبين.

ورداً على سؤال بشأن واقعة لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن، قال إنهم أغلقوا هذا الملف تماماً، بعدما تمت إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها في هذا الخصوص حسب اللوائح، مؤكداً أن لديهم مهمة صعبة تحتاج إلى التركيز عليها، وهي مباراة أستراليا.

وطالب ياسر سالم الشركات بضرورة المساهمة في وجود الجمهور خلف المنتخب في الدوحة، مؤكداً على الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الكرة، وكذلك لجنة المنتخبات الوطنية والجهازان الفني والإداري في تجهيز المنتخب.

أهم النقاط الخاصة بإعداد المنتخب لمباراة أستراليا

• معسكر داخلي في دبي في الفترة من 24 مايو المقبل وحتى 31 منه.

• التحاق لاعبي الشارقة والوحدة بمعسكر المنتخب في 28 مايو المقبل.

• خوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات يوم 30 أو 31 مايو.

• التوجه إلى الدوحة في الأول من يونيو المقبل.

• التركيز على الجاهزية البدنية للاعبين، والعمل على إعادة تأهيلهم.

• المتابعة الطبية للاعبين، والوقوف على حالة استشفاء بعضهم.

• مواصلة متابعة مباريات الدوري للوقوف على جاهزية اللاعبين.

• المتابعة الدقيقة للمنتخب الأسترالي، ومعرفة كل تفاصيل إعداده.

مدرب الأبيض: «أهم ما يشغل تفكيري هو الحالة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، خصوصاً مع نهاية الموسم».

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