ولي عهد الفجيرة يشهد ختام الدورة الرمضانية للفنون القتالية

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكّد سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية عامة وألعاب الفنون القتالية خاصة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاستثمار الأمثل للطاقات الرياضية الشابة، وإشراكها في البطولات العربية والعالمية. جاء ذلك، خلال حضور سموّ ولي عهد الفجيرة ختام النسخة الأولى لدورة «الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية»، التي أقيمت برعاية سموّه على مدى ثلاثة أيام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وشهدت النسخة الأولى للدورة الرياضية، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع الاتحادات المعنية في رياضات: التايكواندو والمصارعة والجودو والملاكمة، منافسات عالية المستوى في التايكواندو والملاكمة والجودو والمصارعة لفئتي الناشئين والشباب، بمشاركة واسعة لعدد من الأندية الرياضية للفنون القتالية.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية الرياضية المشاركة، مشيداً بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية في تعزيز النشاط الرياضي وتنظيم منافسات الألعاب الدفاعية، ما يسهم في إبراز المواهب الجديدة في المجال الرياضي محلياً ودولياً.

بدوره، تقدم رئيس اللجنة المنظمة، العميد أحمد حمدان الزيودي، بالشكر والتقدير إلى سموّ ولي عهد الفجيرة، على رعاية سموّه للدورة ودعمه المتواصل لإنجاح المنافسات، مشيداً بتعاون شركاء الحدث في نسخته الأولى لتكون علامة فارقة بين الدورات الرياضية الرمضانية التي تنظم في الدولة.

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