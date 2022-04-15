بطلب من مدرب منتخب الإمارات.. تعديل مواعيد الجولات الأخيرة للدوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين الإماراتية عن تغيير مواعيد الجولات الخمس الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بناءً على طلب مدرب المنتخب الأول رودولفو أروابارينا، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بين رابطة المحترفين واتحاد الكرة، من أجل إعطاء مساحة أكبر لإعداد المنتخب الوطني لمواجهة أستراليا في ملحق كأس العالم 2022، ودعماً لمسيرة الأبيض في رحلة تحقيق الحلم المونديالي.

وقالت الرابطة في بيان أمس إنه من المقرر أن تلعب الجولة الـ21 في موعدها المعلن مسبقاً، أيام 22 و23 و30 أبريل الجاري، بينما ستلعب الجولة الـ22 أيام 5 و6 و7 مايو المقبل.

وتقام الجولة الثالثة والعشرون يومي 10 و11 مايو، والجولة الرابعة والعشرون يوم 15 مايو، والجولة الخامسة والعشرون يوم 19 مايو، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 23 مايو.

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