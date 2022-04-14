شباب الأهلي أمام «مفترق طرق» في مواجهة الغرافة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة مهمة عندما يلتقي الغرافة القطري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا الساعة 12:15 ليلاً على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعدّ هذه المواجهة بمثابة «مفترق طرق» بالنسبة إلى «فرسان دبي»، خصوصاً أن الفريق تعادل في الجولتين الأولى والثاني أمام كل من آهال التركماني وفولاد الإيراني بالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق، ليحتل شباب الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة متساوياً بالرصيد نفسه مع فولاد، بينما يتصدر المجموعة فريق الغرافة برصيد أربع نقاط بعدما تعادل مع فولاد وحقق الفوز على آهال الذي يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويسعى شباب الأهلي إلى تحقيق الفوز الأول في البطولة القارية وتجنب الدخول في حسابات معقدة في مرحلة الإياب، إذ إن انتصار «فرسان دبي» على الغرافة سيجعل الفريق يتقدم إلى صدارة الترتيب، ويعزز من حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب مهدي علي أن يتجنب الفريق ارتكاب الأخطاء التي حدثت في الجولتين الأولى والثانية، أبرزها إهدار الفرص السهلة، إلى جانب الأخطاء الدفاعية التي كادت تكلف الفريق الخسارة أمام آهال وفولاد.

ويراهن «فرسان دبي» على الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بالتعادل أمام فولاد في الوقت القاتل عن طريق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بينما يتمنى جمهور النادي أن تكون مباراة الغرافة هي «نقطة انطلاقة» الفريق في البطولة القارية، خصوصاً أن نتائج شباب الأهلي في البطولات المحلية جاءت مخيبة لآمال الجمهور بابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وتفريط الفريق في لقبي كأس السوبر وكأس رئيس الدولة اللذين حققهما في الموسم الماضي، بينما تأهل «فرسان دبي» لمواجهة العين في نهائي كأس المحترفين في الرابع من مايو المقبل.

وتعدّ هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين في دوري أبطال آسيا، بينما سبق لهما اللعب مرة واحدة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري في عام 2000 وفاز الغرافة بهدفين مقابل هدف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news