هدى المطروشي: صناعة لاعب المبارزة تبدأ من الأسرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكدت الأمين العام لاتحاد المبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، أن صناعة بطل إماراتي في لعبة المبارزة يبدأ من الأسرة، مطالبة بضرورة تغيير الثقافة العامة من أجل تغيير مفهوم رياضة المبارزة، وتشجيع اللاعبين على التدريب والانتظام، مشيرة إلى أن المبارزة تواجه تحديات، تتمثل في ظروف المجتمع والمدارس والالتزامات العائلية.

وقالت المطروشي لـ«الإمارات اليوم»: «إذا أردنا صناعة بطل مبارزة يجب أن تكون البداية من الأسرة، الأب والأم يتبنيان اللاعب، ويشجعانه على التدريب والمشاركة في البطولات، فإذا أراد اللاعب أن يشارك، والأب والأم لا يملكان الوقت لذلك، أو الثقافة، فلن نستطيع الحصول على لاعب أو بطل، لأن هناك تدريبات مستمرة، صباحية ومسائية، ومعسكرات في دبي والشارقة والفجيرة، وهذا كله التزام على العائلة، فإذا تأكدت من أن ابنك لاعب، ويملك الموهبة، وتعبت من أجله، فسينجح بالتأكيد».

وشارك منتخب الإمارات للمبارزة في بطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت في دبي، بمشاركة أكثر من 1600 لاعب ولاعبة من 125 دولة، ونجح عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في الصعود إلى دور الـ64 والأدوار الإقصائية، وتخطي الأدوار الأولى، خصوصاً في فئة الإناث.

وأوضحت المطروشي أن «التجربة كانت مفيدة جداً للمنتخب الوطني، للاحتكاك، ولعب مباريات قوية مع العديد من المنتخبات»، مشيرة إلى أن «ما تحقق من وجهة نظرها يعتبر نجاحاً كبيراً للاعبين، حيث تم تحديد الأبطال، وسيتم العمل عليهم في الفترة المقبلة».

وعن عدد تدريبات لاعبي منتخب المبارزة، قالت المطروشي: «نسمع في العديد من الدول، ومنها على سبيل المثال مصر، وهي سباقة في لعبة المبارزة، أن التدريب هناك يتم بشكل يومي، ويوجد التزام تام من الممارسين، ولكن هنا لدينا أريحية في التدريبات، وقد تكون في نهاية الأسبوع، وبالتأكيد هذا لا يصنع بطلاً إماراتياً في اللعبة حالياً، ولكن بدأنا التواصل مع الأندية لتقوم بتدريب اللاعبين في الأوقات غير الملتزمين فيها مع المنتخب، وهناك تعاون كبير من كل الأندية، ويصرفون على اللعبة، ويدركون أن بالإمكان صناعة بطل إماراتي».

وأكدت المطروشي أن «لعبة المبارزة مكلفة، واللاعب يحتاج الكثير شهرياً من ملابس وأسلحة وتدريب، وتحتاج الأسلحة إلى صيانة مستمرة، وقد يكسر السلاح»، وأشارت إلى أن «الأندية في الفترة الأخيرة بدأت الاهتمام بشكل كبير باللعبة، والصرف عليها، رغم قلة الموازنات في الفترة الأخيرة، للإيمان بأهمية اللعبة، والإمكانات تختلف من لاعب إلى آخر، ولكن الأندية تساعد بالتأكيد».

• 276 لاعباً ولاعبة مسجلون في اتحاد المبارزة، وخمسة أندية فعالة بشكل كبير مع الاتحاد هي: الشارقة، نادي الفتيات، بني ياس، الفجيرة، شباب الأهلي.

أبرز نتائج المنتخب في بطولة العالم

شارك المنتخب في بطولة العالم «دبي 2022» بـ27 مبارزاً (14 لاعباً و13 لاعبة)، وأبرز النتائج التي تحققت كانت لثلاثة لاعبين وصلوا إلى دور 64، بعد اجتيازهم دور المجموعات التمهيدي، ثم دور خروج المغلوب 128، والوصول إلى دور 64، وهم بنات تحت 20 سنة فلوريه، اللاعبة نورة البريكي (المركز 63 عالمياً وسط مشاركة 149 لاعبة من 52 دولة)، وبنات فلوريه تحت 17 سنة، هيام البلوشي (المركز 55 عالمياً، ونجحت في الوصول إلى دور الـ64 وسط مشاركة 104 لاعبات من 45 دولة)، وفي فئة الذكور تحت 17 سنة ايبيه، اللاعب صالح البلوشي (المركز 58 عالمياً وسط مشاركة 142 لاعباً من 62 دولة).

3 عقبات أمام مبارزة الإمارات

أكد مدرب المنتخب الوطني، المصري أسامة عادل، أن لعبة المبارزة في الإمارات أمامها ثلاث عقبات مهمة من أجل التقدم أكثر والوصول إلى إنجازات، وقال لـ «الإمارات اليوم»، إن«المنتخب الوطني أحرز نتائج جيدة في بطولة العالم للمبارزة في دبي، حيث أكد أنه يجب زيادة الدعم المادي لاتحاد المبارزة للإنفاق على برامج الإعداد والمعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية، إضافة إلى زيادة عدد المدربين في الاتحاد بما لا يقل عن مدربين لكل سلاح، وتوفير مكان دائم لتدريبات وتجمعات المنتخب الوطني».

مصر تهدي العرب 3 ميداليات وتتصدر التصنيف العالمي

أكد رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الحسيني، أن صدارة مصر للتصنيف العالمي لم تأت في فراغ، وإنما نتيجة اهتمام كبير باللعبة في مصر، ودعم ورعاية من العديد من الشركات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مصر تضم قاعدة من اللاعبين تصل إلى 4000 لاعب ولاعبة، بخلاف الأكاديميات الخاصة، وتحظى اللعبة بدعم مادي كبير، أسهم في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي للعبة».

وتوج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب بذهبية بطولة العالم للمبارزة، عقب فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة 45-40 في المباراة النهائية، ليهدي المنتخب المصري العرب ثلاث ميداليات، حيث فاز فريق سلاح السيف شباب ببرونزية منافسات الفرق، كما أحرز محمد ياسين فضية منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة شباب، وأخيراً توج فريق سلاح سيف المبارزة شباب بالميدالية الذهبية.

وتصدر المنتخب المصري التصنيف الدولي بنهاية البطولة برصيد 336 نقطة، ويأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 324 نقطة، وفي المركز الثالث منتخب أميركا برصيد 240 نقطة.

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