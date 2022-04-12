الرميثي يقترب من لقب ختام دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق الفارس محمد الرميثي، على صهوة الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، الفوز في أولى منافسات قفز الحواجز الرمضانية، التي أقامها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بميادين مركز الإمارات الفروسية في دبي، برعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، واقترب من لقب ختام دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

واشتملت المسابقة على أربع منافسات، وجرت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في الأسبوع الـ15 لدوري القفز، وجاءت جميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة، مفتوحة المشاركة، عدا المنافسة الأولى التي اقتصرت المنافسة فيها على الفرسان والفارسات من فئة المبتدئين والأشبال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4-5) سنوات، ما مكن الفرسان من جميع الفئات من استكمال جاهزيتهم لخوض منافسات ختام الدوري، ما وضح من العدد الكبير من المشاركين في كل المنافسات، التي فاقت 100 فارس وفارسة في منافسة المرحلتين على حواجز (115-120) سم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news