سالم عبدالرحمن يفوز بـ «شطرنج من أجل الحياة» في الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، الاستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بكأس بطولة «شطرنج من أجل الحياة» الدولية، التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تحت شعار «عام الخمسين ومستمرون»، واختتمت مساء السبت الماضي، بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة منهم 30 لاعبا من حملة الألقاب الدولية من 25 دولة. وحصد الأستاذ الدولي الكبير النجم الاماراتي سالم عبدالرحمن المركز الأول بثماني نقاط ونصف النقطة من أصل تسع جولات، بينما احتل المراكز من الثاني إلى السادس الأساتذة الدوليون الكبار وحسب الترتيب: الأوزبكي سينداروف، والمصري أحمد عدلي، والأوكراني الكساندر، والصربي إيغور، والملدوفي فيرويل.

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