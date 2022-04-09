صدارة مغربية لسباق الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حلق الدراج المغربي هشام بنوزة، عضو فريق الشعفار، بلقب سباق الدراجات الهوائية المقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية».

ونجح بنوزة من الحصول على المركز الأول في الفئة المفتوحة رجال بعد أن أنهى السباق البالغ مسافته 71 كيلومترًا في زمن قدره 1:28:23.07 ساعة، تلاه الدراج الجزائري عبدالرحمن منصوري الذي أنهى السباق في زمن 1:28:25.34 ساعة، وحل الدراج المغربي أنس العبدية من فريق الشعفار للدراجات الهوائية في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1:28:25.48 ساعة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال فاز الإماراتي خالد ناصر السويدي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 0:39:23.65 دقيقة، تلاه الجزائري عبدالقادر رحماني في المركز الثاني بزمن قدره 0:39:23.78 دقيقة، وحل أندري فيجوين في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 0:39:23.96 دقيقة.

وفازت الأميركية نتيس لينتون بالمركز الأول في فئة كبار المواطنات والمقيمات للسيدات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 0:47:21.03 دقيقة، تلتها الهولندية جوهانا إتش أوبكن في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 1:33:02.40 ساعة، وحلت الفلبينية ماريا كورازون أسيس في المركز الثالث بزمن قدره 1:41:59.13 ساعة.

وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات الطريق» فاز عبدالله سالم البلوشي، بالمركز الأول بزمن قدره 0:22:12.71 دقيقة، تلاه ذياب جاسم المهيري في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 0:22:12.94 دقيقة، وحل أحمد محمد البدواوي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 0:22:13.08 دقيقة، وحل سالم جمعة صلاح في المركز الرابع بزمن 0:25:12.21 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم «دراجات اليد» فاز عايض علي الأحبابي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 0:27:18.93 دقيقة، تلاه بدر عباس في المركز الثاني بزمن 0:27:19.18 دقيقة، وحل عبدالله يونس عبدالله في المركز الثالث بزمن 0:27:21.15 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم المكفوفين فاز عبدالله عبدالرحمن بالمركز الأول بزمن 0:45:11.57 دقيقة، تلاه عبدالرحمن أحمد في المركز الثاني بزمن 0:45:11.88 دقيقة، وحل محمد سعيد النقبي في المركز الثالث بزمن 0:52:39.98 دقيقة.

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