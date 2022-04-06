بعد تألقه اللافت.. الزمالك المصري مهتم بمهاجم العين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وضع نادي الزمالك المصري، مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، على قائمة أولوياته في الموسم الجديد للتعاقد مع مهاجم أجنبي بعد تألقه اللافت مع الزعيم في دوري أدنوك للمحترفين. ووعد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، بالتعاقد مع اللاعب اذا ما تلقى طلبا بذلك من المدير الفني البرتعالي، مانويل جوسفالدو فيريرا.

ونقل اعلاميون مقربون من رئيس نادي الزمالك، عنه قوله بأنه على علاقة جيدة بالمسؤولين في نادي العين وأن بإمكانه التعاقد مع اللاعب شريطة أن يوافق فيريرا على استقدام اللاعب. وينص العقد الموقع بين الزمالك والمدرب البرتغالي على عدم التعاقد مع أي لاعب من خارج النادي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه في هذا الشأن. وكان نادي العين قد نجح في الموسم الماضي في تجديد عقد لابا كودجو حتى صيف عام 2024.

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