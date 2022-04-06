تشلسي وريال مدريد.. في أقوى مباريات أوروبا الليلة

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب.

يلتقي، اليوم، تشلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (13)، في لندن ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

ويعيش تشلسي موسماً مضطرباً، نتيجة العقوبات المالية المفروضة عليه وعلى مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية التي تعتبره مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبرغم القيود المفروضة على نادي غرب لندن، يحاول البقاء بـ«مزاج جيد» على حدّ تعبير مدربه الألماني توماس توخل. حاول توخل التخفيف من وقع الخسارة ضد برنتفورد «بعد انتصارات عدة، لن أخوض الدراما. أما الريال الذي يتصدر الدوري الإسباني ويتجه لحصد اللقب، فقد دقّ جرس الإنذار بعد خسارته الموجعة في أرضه أمام غريمه برشلونة صفر-4. ويعوّل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة صاحب ثلاثية رائعة قلبت الطاولة على باريس سان جرمان ونجومه في ثمن النهائي (صفر-1 و3-1)، إضافة إلى حارسه البلجيكي المتألق تيبو كورتوا، الذي حمل سابقاً ألوان تشلسي. يقول لاعب وسطه الألماني توني كروس: «هم حاملو اللقب، لذا لا يمكن أن تكون الأمور أصعب. إذا لعبنا جيداً كل الأمور ممكنة». وأضاف الهداف السابق إيميليو بوتراغوينيو، المدير الحالي في النادي الملكي: «فريقهم قوي، واجهناهم العام الماضي ولم يتغيروا كثيراً. هم أقوياء بدنياً يلعبون بزخم كبير ويملكون لاعبين هجوميين سريعين جداً». من جهة أخرى، يبدو بايرن ميونيخ مرشحاً لتخطي فياريال الإسباني، حامل لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، عندما يحلّ عليه ذهاباً اليوم أيضا. لكن برغم القوة الهجومية الضاربة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتعيّن على بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، الحذر من «الغواصة الصفراء» مع مدربها الخبير في البطولات القارية أوناي إيمري.

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