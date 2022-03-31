8 فرق تشارك في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق مساء الاثنين المقبل، وتستمر حتى 20 أبريل، النسخة التاسعة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022، بمشاركة ثماني فرق، وتلعب كل مبارياتها على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي، أمس، عن تفاصيل البطولة التي تنظمها وزارة شؤون الرئاسة، خلال المؤتمر الذي عقدته في قصر الإمارات، بحضور خالد محمد السويدي، ممثل وزارة شؤون الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، من اللجنة الفنية للبطولة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الراعية للبطولة، سلطان محمد الظاهري، ممثل شركة الإمارات للاتصالات، وعيسى عتيق المهيري، من شركة فندق قصر الإمارات، وناصر خميس الظاهري، شركة رويال جت.

الفرق المشاركة: مكتب الأمين العام، مكتب البعثات الدراسية، مدارس الإمارات الوطنية، وكالة أنباء الإمارات (وام)، دائرة القضاء، الأرشيف والمكتبة الوطنية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ونادي سيتي قولف.

وقال ممثل وزارة شؤون الرئاسة، خالد محمد السويدي: «إقامة بطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لكرة القدم، تأتي في ظل رعاية واهتمام سموه بالرياضة، وللتحفيز وللتشجيع على المشاركة في مثل هذه التجمعات الرياضية المجتمعية، ونعلن عن إقامة البطولة برعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً، ونطمح إلى أن تحقق البطولة أهدافها الاجتماعية والرياضية، لتكون منسجمة مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتعزيز التلاحم المجتمعي، على أن تكون سعادة المجتمع أسمى أهدافنا، امتداداً لفكر دولة الإمارات».

وكشف ماجد سالم الخلاصي، من اللجنة الفنية للبطولة، أن كل فريق يتكون من ثمانية لاعبين بمن فيهم حارس المرمى مع خمسة لاعبين في الاحتياط، وتقام النسخة التاسعة بنظام المجموعات «دوري من دور واحد»، على أن تقام مباريات الدور الثاني ونهائي البطولة بطريقة خروج المغلوب، وأضاف: يقوم بإدارة مباريات البطولة حكام معتمدون من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وسيتم منح جوائز لأصحاب المراكز الأول والثاني والثالث، مع رصد جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف البطولة، وكذلك أفضل إداري.

قرعة البطولة

أسفرت نتائج القرعة التي سحبت خلال المؤتمر الصحافي، عن وجود فريق مكتب الأمين العام وفريق دائرة القضاء إضافة إلى نادي سيتي قولف وفريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من وكالة أنباء الإمارات (وام) وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى جانب مدارس الإمارات الوطنية وفريق مكتب البعثات الدراسية.

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