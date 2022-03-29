أبوظبي تستضيف 4 بطولات مجتمعية للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ أبوظبي

أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، سعادته بالمستوى الفني المتميز لبطولة أيبكس الدولية المجتمعية الأولى للسباحة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، في مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي، بمجمع الألعاب المائية، وشهدت مشاركة 560 سباحاً من 35 نادياً وأكاديمية ممثلين لثماني دول، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي، من أجل إقامة أربع بطولات مجتمعية سنوياً.

وشهدت بطولة أيبكس الدولية المجتمعية مشاركة ثماني دول، هي: الإمارات، ومصر، والسودان، والسعودية، والكويت، وتركيا، والمجر، واليونان، وشهدت فتح المجال لأول مرة لفئة الماسترز من أعمار 40 عاماً وأكبر، للمشاركة في البطولة، إضافة إلى اعتماد نظام التصفيات في الفترة الصباحية ونهائيات في الفترة المسائية.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «التنظيم كان أكثر من رائع، وتؤكد الأرقام التي تحققت ومستوى السباحين من مختلف الأكاديميات نجاح البطولة من مختلف الجوانب، وأشكر اللجنة المنظمة ومسؤولي مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي على هذا التعاون، وخروج البطولة المجتمعية بهذا الشكل الرائع».

من جانب آخر، يعقد اتحاد السباحة اليوم الجمعية العمومية غير العادية، لبحث تعديلات النظام الأساسي المرسل من الاتحاد الدولي، والموافقة عليه بعدما يقارب العامين من توقف الانتخابات.

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