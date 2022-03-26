وصول محمد بن راشد إلى مضمار ميدان لمتابعة الأمسية العالمية

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مضمار ميدان لمتابعة الأمسية العالمية "كأس دبي العالمي".

لمشاهدة الفيديو عبر انستغرام.

 

طباعة
أعلى