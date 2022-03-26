وصول محمد بن راشد إلى مضمار ميدان لمتابعة الأمسية العالمية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مضمار ميدان لمتابعة الأمسية العالمية "كأس دبي العالمي".

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وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مضمار ميدان لمتابعة الأمسية العالمية#كأس_دبي_العالمي#DWC2022#DubaiWorldCup#الامارات_اليوم pic.twitter.com/NfXPdQFh8K — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2022

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