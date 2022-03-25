«كاونتري غرامر» يحمل آمال السعودية في الشوط التاسع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبرز ضمن قائمة نخبة الخيول العالمية التي ستتنافس على لقب الشوط التاسع في كأس دبي العالمي والذي يقام بنسخته الـ26 في «ميدان» بدبي غداً، ممثل الجياد السعودية، «كاونتري غرامر» لـ«زيدان للسباقات» بإشراف المدرب الخبير بوب بافرت، الذي سينطلق من البوابة الخامسة بقيادة الفارس المحنك فرانكي ديتوري، القادم من مركز الوصافة في «كأس السعودية» ويطمح إلى إهداء المملكة لقبها الثاني تاريخياً في «كأس دبي العالمي» عقب إنجاز «أوروغيت» في نسخة 2017.

ويتواصل التمثيل الدولي في الشوط الرئيس، إذ يدفع الملاك اليابانيون وفي محاولة ثانية على التوالي بالجواد «شاوا ويزارد» وصيف كأس دبي العالمي للعام الماضي، الذي سينطلق في النسخة الحالية من البوابة الثالثة، بطموح السير على خطى الفرس «فيكتوار بيزا» التي أهدت بلاد الساموراي لقبها الوحيد في نسخة 2011.

وتسجل نسخة 2021، ظهور «أريو تريم» لإسطبلات «أولد فريندز»، و«ريمورز» لإسطبلات الرشيد، اللذين سينطلقان من البوابتين الثانية والـ11 الأخيرة، في سعي لـ«أولد فريندرز» لمنح البرازيل لقبها الثاني تاريخياً بالكأس بعد إنجاز «غلوريا دي كامبيو» في نسخة 2010، يقابلها طموحات مشروعة لـ«وريمورز» بأهداء الكويت لقبها الأول بتاريخ الكأس.

• «أوروغيت» أهدى السعودية اللقب الوحيد لها في تاريخ كأس دبي العالمي في نسخة 2017.

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