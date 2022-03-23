مجلس أبوظبي الرياضي يعتمد موازنة قطاع الرياضة

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمد مجلس أبوظبي الرياضي خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقده اليوم برئاسة محمد ثاني الرميثي نائب رئيس المجلس، الموازنة العامة لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، كما اطلع على سلم رواتب الأندية الرياضية وتقرير التدقيق الداخلي لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب الاطلاع على مؤشرات الأداء العام للمؤسسات والأندية الرياضية.

واستعرض مجلس الإدارة خطة سير الأعمال في الأندية الرياضية التخصصية المستحدثة للرياضات الأولمبية والتي تضم: نادي أبوظبي للمبارزة، نادي أبوظبي للألعاب القوى، نادي أبوظبي لرفع الأثقال، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي أبوظبي للرياضات المائية، نادي أبوظبي لكرة المضرب.

وحضر الاجتماع الدوري، أيضا أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور جمال الكعبي، سيف القبيسي، محمد النعيمي، الدكتورة أمنيات الهاجري، مسلم العامري، إضافة إلى عارف العواني الأمين العام للمجلس.

وشهد الاجتماع في أجندة أعماله الاطلاع على خطط الفعاليات الرياضية العالمية التي ستحتضنها أبوظبي خلال المرحلة القادمة، امتدادا للنجاحات الكبيرة التي احرزتها خلال الفترة الماضية ومكانتها الريادية في تنظيم كبرى الفعاليات في ظل الأصداء العالمية الواسعة التي حظيت بها من قبل الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، كما أوصى بمواصلة الخطط التنظيمية المميزة لتقديم فعاليات بأعلى معايير الجودة لتعزيز مكتسبات المكانة المرموقة للعاصمة أبوظبي ودورها المهم في جذب واستقطاب التنوع الكبير لكافة الفعاليات وبجميع الرياضات، ما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من النواحي الفنية والزخم الجماهيري والإعلامي والترويجي للإمارة.

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