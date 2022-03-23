محمد الشرقي يطّلع على تحضيرات «تصفيات غرب آسيا للصالات»

المصدر: الفجيرة ■ وام

أكّد سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على السُمعة الدولية التي تحظى بها إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية بمختلف ألعابها، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والعوامل التنظيمية الداعمة لإنجاح الأحداث الرياضية التي تستضيفها.

جاء ذلك، خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد اللجنة المنظمة لتصفيات كأس غرب آسيا لكرة قدم الصالات، برئاسة رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال. ورحّب سموّ ولي عهد الفجيرة، بأعضاء الوفد، مؤكّداً أن الفجيرة تحرص على تسخير الموارد والإمكانات اللازمة، لضمان إنجاح استضافة الحدث وتحقيق أهدافه بما يليق بسُمعة الدولة في تنظيم الأحداث العالمية.

واستمع سموّه، خلال اللقاء، إلى تفاصيل التحضيرات لتصفيات كأس غرب آسيا لكرة قدم الصالات، وبرنامج البطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في أبريل المقبل، بمشاركة فرق ومنتخبات رياضية تمثل عدداً من دول العالم.

وأشار سموّ ولي عهد الفجيرة إلى أهمية المنافسات الرياضية المحلية والعالمية في مختلف أنواع الرياضات، لإسهامها الفاعل في دعم القطاع الرياضي، وتعزيز حضور الأندية الرياضية، متمنياً سموّه للمنظمين التوفيق في تنظيم الحدث، وللمنتخبات المشاركة في التصفيات المثابرة لتحقيق أفضل النتائج في المنافسة.

حضر اللقاء مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، سالم الزحمي، ونائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عبدالملك جاني، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، هشام الزرعوني، ومدير مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، عبدالعزيز بوهندي، وعضو لجنة كرة قدم الصالات بالاتحاد الآسيوي، خميس الشامسي.

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