إبراهيم علي يظفر بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس إبراهيم علي، بلقب السباق الرئيس لمهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 127 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، بختام موسم سباقات القدرة في أبوظبي.

وحسم إبراهيم علي اللقب على صهوة الجواد «شا شهم» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، بتصدره السباق منذ بدايته حتى نهايته في المراحل الأربع.

وجاء في المركز الثاني الفارس خلفان جمعة بالجافلة على الجواد «أفينير لا ماغوري» المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، بعدما جاء سابعاً في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وصعد إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، بينما أنهى السباق في المركز الثاني.

في المقابل، جاء في المركز الثالث الفارس راشد المهيري على صهوة الجواد «فولكان فيولي» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، بعدما جاء في المركز الـ14 في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ16 في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة، وجاء في المركز الثالث في المرحلة الرابعة.

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