محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «دبي الرياضي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم المجلس في عضويته: المهندس مطر الطاير، نائباً للرئيس، والفريق عبدالله المري، قائد عام شرطة دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسامي القمزي، ومحمد الكمالي، ومريم الحمادي، وموزة المرّي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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