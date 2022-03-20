إبراهيم علي يظفر بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق- دبي

فاز الفارس إبراهيم علي سبيل بلقب السباق الرئيسي لمهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي بمشاركة 127 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة بختام موسم سباقات القدرة في أبوظبي.

وحسم إبراهيم علي اللقب على صهوة الجواد "شا شهم" المملوك إلى إسطبلات الوثبة، بعدما فرض سيطرته على السباق بتصدره السباق منذ بدايته حتى نهايته على مدار المراحل الأربعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس خلفان جمعة بالجافلة على صهوة الجواد "أفينير لا ماغوري" المملوك إلى إسطبلات إم أر إم بعدما جاء في المركز السابع في المرحلة الأولى وتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه بصعوده إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة بينما أنهى السباق في المركز الثاني.

في المقابل جاء في المركز الثالث الفارس راشد المهيري على صهوة الجواد "فولكان فيولي" المملوك إلى إسطبلات إف 3، بعدما جاء في المركز الـ 14 في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ 16 في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة، وجاء في المركز الثالث في المرحلة الرابعة.

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